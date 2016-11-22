Кількість постраждалих від отруєння на фестивалі Хмельниччини зросла до 56 осіб

У фестивалі брали участь понад 1000 дітей з керівниками колективів із різних областей України.

“Станом на 22 листопада захворіло 56 осіб, серед яких 48 дітей та 8 дорослих. До інфекційного відділення Кам’янець-Подільської міської лікарні у стані середньої важкості було госпіталізовано 12 осіб (3 дорослих та 9 дітей) з попереднім діагнозом „Гострий гастроентероколіт“. Станом на ранок 22 листопада 2016 р. в стаціонарі залишилась лише одна дитина 13-ти років”, — повідомили у прес-службі.

Встановлено, що всі захворілі з 19 по 21 листопада 2016 року проживали та харчувались в одному з готельно-ресторанних комплексів у Кам’янці-Подільському.

Для встановлення причин і умов виникнення спалаху та його ліквідації при Кам’янець-Подільському міськвиконкомі створена комісія, до складу якої залучено фахівців Держпродспоживслужби.

За фактом виникнення спалаху підготовлено матеріали до прокуратуру. Ситуація перебуває на контролі Головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області.