Число пострадавших от отравления на фестивале в Хмельницкой области выросло до 56 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Количество пострадавших от отравления на фестивале "Жемчужина Каменец", который проходил 19-21 ноября в Хмельницкой области возросло до 56 человек. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпродпотребслужбы.
В фестивале принимали участие более 1000 детей с руководителями коллективов из разных областей Украины.
"По состоянию на 22 ноября заболело 56 человек, среди которых 48 детей и 8 взрослых. В инфекционное отделение Каменец-Подольской городской больницы в состоянии средней тяжести были госпитализированы 12 человек (3 взрослых и 9 детей) с предварительным диагнозом "Острый гастроэнтероколит". По состоянию на утро 22 ноября 2016 года в стационаре остался только один ребенок 13 лет", - сообщили в пресс-службе.
Установлено, что все заболевшие с 19 по 21 ноября 2016 года проживали и питались в одном из гостинично-ресторанных комплексов в Каменце-Подольском.
Для установления причин и условий возникновения вспышки и ее ликвидации при Каменец-Подольском горисполкоме создана комиссия, в состав которой привлечены специалисты Госпродпотребслужбы.
По факту возникновения вспышки подготовлены материалы к прокуратуру. Ситуация находится на контроле Главного управления Госпродпотребслужбы в Хмельницкой области.