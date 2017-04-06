Кількість постраждалих підлітків від побиття однолітками у Чернігові зросла - поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Поліція Чернігова відкрила кілька кримінальних проваджень щодо побиття підлітками своїх однолітків у місті. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив начальник сектору зв’язків з громадськістю ГУ НП у Чернігівській області Сергій Бриль.
“Всі факти зараз фіксуються у рамках кримінального провадження, і не одного вже на даний час”, — сказав С.Бриль.
За його словами, всі дійові особи правопорушення встановлені і допитані в присутності педагогів і батьків.
“Потерпілих там декілька, головна проходить ця 15-річна дівчинка”, — уточнив він.
Він додав, що всі відео, які з’являються у соцмережах вилучаються правоохоронцями і додаються до матеріалів кримінального провадження.
Варто зазначити, що у соцмережах опубліковано відео побиття ученицями однієї із шкіл своїх однолітків. Зокрема, вже відомо про нанесення тілесних ушкоджень трьом дівчаткам.