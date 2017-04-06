Число пострадавших подростков от избиения сверстниками в Чернигове выросло - полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Полиция Чернигова открыла несколько уголовных производств относительно избиения подростками своих сверстников в городе. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщил начальник сектора связей с общественностью ГУ НП в Черниговской области Сергей Брыль.
"Все факты сейчас фиксируются в рамках уголовного производства, и не одного уже в настоящее время", - сказал С.Бриль.
По его словам, все действующие лица правонарушения установлены и допрошены в присутствии педагогов и родителей.
"Пострадавших там несколько, главной проходит эта 15-летняя девочка", - уточнил он.
Он добавил, что все видео, которые появляются в соцсетях изымаются правоохранительными органами и приобщаются к материалам уголовного производства.
Стоит отметить, что в соцсетях опубликовано видео избиения ученицами одной из школ своих сверстниц. В частности, уже известно о нанесении телесных повреждений трем девочкам.