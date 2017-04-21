Кількість порушень "режиму тиші" на Донбасі знизилась на 20% - ОБСЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Минулого тижня кількість порушень режиму тиші, зафіксованих СММ ОБСЄ, знизилася приблизно на 20%. Про це на брифінгу повідомив перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Александр Хуг, передає УНН.
“Третій тиждень поспіль СММ ОБСЄ констатувала зниження рівня насильства. Минулого тижня кількість порушень режиму тиші, зафіксованих СММ ОБСЄ, знизилася приблизно на 20%, якщо порівняти з позаминулим”, — повідомив А.Хуг.
“Минулого тижня ми зафіксували лише приблизно 200 вибухів, спричинених вогнем із застосуванням забороненої зброї, в той час як позаминулого тижня ми зафіксували понад 600 вибухів. Близько половини із цих зафіксованих вибухів були пов’язані із навчанням”, — додав він.
Як повідомляв УНН, Тристороння контактна група під час засідання в Мінську повторно домовилася про повне дотримання режиму припинення вогню напередодні великодніх свят, однак пізніше СЦКК заявила, що протягом Великодніх свят бойовики не дотримувалися Мінських угод та обстрілювали позиції українських військових на Донбасі.