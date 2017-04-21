Количество нарушений "режима тишины" на Донбассе снизилась на 20% - ОБСЕ

"Третью неделю подряд СММ ОБСЕ констатировала снижение уровня насилия. На прошлой неделе количество нарушений режима тишины, зафиксированных СММ ОБСЕ, снизилась примерно на 20%, если сравнить с позапрошлым", - сообщил А.Хуг.

"На прошлой неделе мы зафиксировали лишь около 200 взрывов, вызванных огнем с применением запрещенного оружия, в то время как на позапрошлой неделе мы зафиксировали более 600 взрывов. Около половины из этих зафиксированных взрывов были связаны с обучением", - добавил он.

Как сообщал УНН, Трехсторонняя контактная группа на заседании в Минске повторно договорилась о соблюдение режима прекращения огня накануне пасхальных праздников, однако позже СЦКК заявила, что в течение Пасхальных праздников боевики не придерживались Минских соглашений и обстреливали позиции украинских военных в Донбассе.