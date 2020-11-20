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Кількість померлих від COVID-19 у Мексиці перевищило 100 тисяч

Кількість померлих від COVID-19 у Мексиці перевищило 100 тисяч

Київ • УНН

 • 11574 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Кількість летальних випадків серед інфікованих новим коронавірусом пацієнтів в Мексиці зросла до 100 104. Про це повідомив у четвер на прес-конференції головний епідеміолог МОЗ Хосе Луїс Аломія, передає УНН.

"На сьогоднішній день ми маємо 100 104 померлих від ускладнень при захворюванні, що викликається коронавірусом", - сказав він.

Місцеві фахівці за останню добу виявили 4 472 випадки зараження коронавірусом - на 554 більше, ніж у середу. Загальна кількість хворих з початку пандемії в Мексиці в кінці лютого досягла 1 019 543. Одужали до теперішнього часу понад 766 тисяч осіб.

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Завантаження лікарень в середньому по країні становить 37%. У відділеннях інтенсивної терапії частка зайнятих ліжок, оснащених апаратами штучної вентиляції легенів, дорівнює 29%.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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