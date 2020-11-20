Количество умерших от COVID-19 в Мексике превысило 100 тысяч
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Количество летальных случаев среди инфицированных новым коронавирусом пациентов в Мексике возросло до 100 104. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции главный эпидемиолог Минздрава Хосе Луис Аломия, передает УНН.
“На сегодняшний день мы имеем 100 104 умерших от осложнений при заболевании, вызываемом коронавирусом”, — сказал он.
Местные специалисты за последние сутки обнаружили 4472 случая заражения коронавирусом — на 554 больше, чем в среду. Общее количество заболевших с начала пандемии в Мексике в конце февраля достигла 1 019 543. Выздоровели до настоящего времени более 766 тысяч человек.
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Загрузка больниц в среднем по стране составляет 37%. В отделениях интенсивной терапии доля занятых коек, оснащенных аппаратами искусственной вентиляции легких, равна 29%.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.