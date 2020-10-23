Кількість "помаранчевих" зон за тиждень збільшилася на 37 адмінодиниць

“До „помаранчевого“ рівня епідеміологічної небезпеки всього відноситься 437 адміністративних одиниць, що на 37 більше ніж минулого тижня. В тому числі до „помаранчевого“ рівня епідеміологічної небезпеки потрапляють 12 обласних центрів — це місто Вінниця, місто Луцьк, місто Житомир, місто Львів, місто Дніпро, місто Краматорськ, місто Ужгород, місто Запоріжжя, місто Одеса, місто Херсон, місто Черкаси та Київ”, — розповів Степанов.

За його словами, рівень захворюваності у місті Ужгород наближається до межі “червоного” рівня й наразі складає 310 осіб на 100 тисяч населення за останні 14 днів.

“До „жовтого“ рівня епідеміологічної небезпеки відноситься 53 адміністративні одиниці, в тому числі один обласний центр — місто Кропивницький. Кількість цих адміністративних одиниць на 42 менше, ніж під час засідання Державної комісії ТЕБ та НС 15 жовтня”, — сказав Степанов.

Нагадаємо, в Україні оновили зони карантину.

Як повідомлялося, до послаблення карантину в Україні не готова жодна з областей.