Кількість "помаранчевих" зон за тиждень збільшилася на 37 адмінодиниць
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. В Україні до “помаранчевого” рівня епідеміологічної небезпеки всього відноситься 437 адміністративних одиниць, що на 37 більше ніж минулого тижня. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
“До „помаранчевого“ рівня епідеміологічної небезпеки всього відноситься 437 адміністративних одиниць, що на 37 більше ніж минулого тижня. В тому числі до „помаранчевого“ рівня епідеміологічної небезпеки потрапляють 12 обласних центрів — це місто Вінниця, місто Луцьк, місто Житомир, місто Львів, місто Дніпро, місто Краматорськ, місто Ужгород, місто Запоріжжя, місто Одеса, місто Херсон, місто Черкаси та Київ”, — розповів Степанов.
За його словами, рівень захворюваності у місті Ужгород наближається до межі “червоного” рівня й наразі складає 310 осіб на 100 тисяч населення за останні 14 днів.
“До „жовтого“ рівня епідеміологічної небезпеки відноситься 53 адміністративні одиниці, в тому числі один обласний центр — місто Кропивницький. Кількість цих адміністративних одиниць на 42 менше, ніж під час засідання Державної комісії ТЕБ та НС 15 жовтня”, — сказав Степанов.
Нагадаємо, в Україні оновили зони карантину.
Як повідомлялося, до послаблення карантину в Україні не готова жодна з областей.