Количество "оранжевых" зон за неделю увеличилась на 37 админединиц
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. В Украине к “оранжевому” уровню эпидемиологической опасности всего относится 437 административных единиц, что на 37 больше чем на прошлой неделе. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
“К „оранжевому“ уровня эпидемиологической опасности всего относится 437 административных единиц, что на 37 больше чем на прошлой неделе. В том числе к „оранжевому“ уровня эпидемиологической опасности попадают 12 областных центров — это город Винница, город Луцк, город Житомир, город Львов, город Днепр, город Краматорск, город Ужгород, город Запорожье, город Одесса, город Херсон, город Черкассы и Киев”, — рассказал Степанов.
По его словам, уровень заболеваемости в городе Ужгород приближается к пределу “красного” уровня и сейчас составляет 310 человек на 100 тысяч населения за последние 14 дней.
“К „желтому“ уровню эпидемиологической опасности относятся 53 административные единицы, в том числе один областной центр — город Кропивницкий. Количество этих административных единиц на 42 меньше, чем во время заседания Государственной комиссии ТЭБ и ЧС 15 октября ”, - сказал Степанов.
Напомним, в Украине обновили зоны карантина.
Как сообщалось, к ослаблению карантина в Украине не готова ни одна из областей.