Количество "оранжевых" зон за неделю увеличилась на 37 админединиц

“К „оранжевому“ уровня эпидемиологической опасности всего относится 437 административных единиц, что на 37 больше чем на прошлой неделе. В том числе к „оранжевому“ уровня эпидемиологической опасности попадают 12 областных центров — это город Винница, город Луцк, город Житомир, город Львов, город Днепр, город Краматорск, город Ужгород, город Запорожье, город Одесса, город Херсон, город Черкассы и Киев”, — рассказал Степанов.

По его словам, уровень заболеваемости в городе Ужгород приближается к пределу “красного” уровня и сейчас составляет 310 человек на 100 тысяч населения за последние 14 дней.

“К „желтому“ уровню эпидемиологической опасности относятся 53 административные единицы, в том числе один областной центр — город Кропивницкий. Количество этих административных единиц на 42 меньше, чем во время заседания Государственной комиссии ТЭБ и ЧС 15 октября ”, - сказал Степанов.

Напомним, в Украине обновили зоны карантина.

Как сообщалось, к ослаблению карантина в Украине не готова ни одна из областей.