Кількість підписників Д.Трампа у Twitter перевищила 20 мільйонів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Кількість підписників обраного президента США Дональда Трампа, церемонія інавгурації якого розпочалася у Вашингтоні, у мережі мікроблогів Twitter перевищила 20 мільйонів, передає УНН.
Згідно з даними Twitter Counter, наразі він посів 67 місце серед людей з найбільшою кількістю фолловерів.
Як зазначається, людей, які підписалися на сторінку Д.Трампа, сягнула понад 20 млн 567 осіб.
Вказано, що у Д.Трампа наразі 34 тис. 339 повідомлень у Twitter.