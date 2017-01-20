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Кількість підписників Д.Трампа у Twitter перевищила 20 мільйонів

Кількість підписників Д.Трампа у Twitter перевищила 20 мільйонів

Київ • УНН

 • 9890 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Кількість підписників обраного президента США Дональда Трампа, церемонія інавгурації якого розпочалася у Вашингтоні, у мережі мікроблогів Twitter перевищила 20 мільйонів, передає УНН.

Згідно з даними Twitter Counter, наразі він посів 67 місце серед людей з найбільшою кількістю фолловерів.

Як зазначається, людей, які підписалися на сторінку Д.Трампа, сягнула понад 20 млн 567 осіб.

Вказано, що у Д.Трампа наразі 34 тис. 339 повідомлень у Twitter.

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