Количество подписчиков Д.Трамп в Twitter превысило 20 млн
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Количество подписчиков избранного президента США Дональда Трампа, церемония инаугурации которого началась в Вашингтоне, в сети микроблогов Twitter превысило 20 млн, передает УНН.
Согласно данным Twitter Counter, пока он занял 67 место среди людей с наибольшим количеством фолловеров.
Как отмечается, количество людей, которые подписались на страницу Д.Трамп, превысило 20 млн 567 человек.
Указано, что у Д.Трампа сейчас 34 тыс. 339 сообщений в Twitter.