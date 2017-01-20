Количество подписчиков Д.Трамп в Twitter превысило 20 млн

Согласно данным Twitter Counter, пока он занял 67 место среди людей с наибольшим количеством фолловеров.

Как отмечается, количество людей, которые подписались на страницу Д.Трамп, превысило 20 млн 567 человек.

Указано, что у Д.Трампа сейчас 34 тыс. 339 сообщений в Twitter.