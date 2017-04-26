Кількість обстрілів з важкого озброєння збільшилася вп'ятеро в зоні АТО

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Минулої доби бойовики активізувалися та значно збільшили інтенсивність бойових дій на всіх напрямках, вчора було зафіксовано у п’ять разів більше обстрілів з важкого озброєння та втричі більше обстрілів від загального числа. Про це під час брифінгу сказав речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.