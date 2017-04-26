Количество обстрелов из тяжелого вооружения увеличилась в пять раз в зоне АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. За прошедшие сутки боевики активизировались и значительно увеличили интенсивность боевых действий на всех направлениях, вчера было зафиксировано в пять раз больше обстрелов из тяжелого вооружения и втрое больше обстрелов от общего числа. Об этом во время брифинга сказал пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
"Вчера обстановка в районе проведения антитеррористической операции резко обострилась, причем во всех направлениях. Общее количество вражеских обстрелов выросла более чем втрое, а количество обстрелов из тяжелого вооружения - в пять раз. Украинские войска вынуждены были открывать огонь в овтет", - сказал он.
Напомним, за минувшие сутки в результате боевых действий погибло трое украинских военнослужащих.