Количество обстрелов из тяжелого вооружения увеличилась в пять раз в зоне АТО

КИЕВ. 26 апреля. УНН. За прошедшие сутки боевики активизировались и значительно увеличили интенсивность боевых действий на всех направлениях, вчера было зафиксировано в пять раз больше обстрелов из тяжелого вооружения и втрое больше обстрелов от общего числа. Об этом во время брифинга сказал пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.