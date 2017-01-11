Кількість обстрілів на маріупольському напрямку зросла у півтора рази

"Кількість ворожих обстрілів зросла у півтора рази і знову досягла середньодобового рівня минулих тижнів на цьому напрямку – 30 випадків порушення режиму тиші. Ділянки бойової активності противника – звичні: Мар’їнський район та східні підступи до Маріуполя", - сказав він.

Минулої доби ворог використовував переважно стрілецьку зброю, включно зі снайперською, та гранатомети, рідше – міномети з яких щоразу випускав не більше двох мін. Так, за добу відбулося 5 випадків використання ворогом мінометів.

Нагадаємо, за минулу добу, з 10 на 11 січня, в зоні проведення антитерористичної операції внаслідок бойових дій загинув один український військовослужбовець, ще троє зазнали поранень.