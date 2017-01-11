Количество обстрелов на мариупольском направлении выросло в полтора раза
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Количество вражеских обстрелов на мариупольском направлении выросло в полтора раза, за минувшие сутки здесь их зафиксировано 30. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"Количество вражеских обстрелов выросло в полтора раза и снова достигло среднесуточного уровня прошлых недель на этом направлении - 30 случаев нарушения режима тишины. Участки боевой активности противника - обычные: Марьинский район и восточные подступы к Мариуполю", - сказал он.
Вчера враг использовал преимущественно стрелковое оружие, в том числе снайперское, и гранатометы, реже - минометы из которых каждый раз выпускал не более двух мин. Так, за сутки было 5 случаев использования врагом минометов.
Напомним, за минувшие сутки, с 10 на 11 января, в зоне проведения антитеррористической операции в результате боевых действий погиб один украинский военнослужащий, еще трое получили ранения.