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Кількість нових випадків захворювання на кір в Україні зменшилась на 10% - МОЗ

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 • 11261 перегляди

КИЇВ. 13 березня. УНН. Кількість нових випадків захворювання на кір в Україні протягом останнього тижня зменшилась на 10%. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я України.

“З минулого тижня кількість нових випадків захворювання на кір в Україні зменшилась ще на 10%. За оперативними даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, за 10-й тиждень 2018 року на кір захворіли 617 людей: 216 дорослих і 401 дитина”, — йдеться у повідомленні.

Усього впродовж десяти тижнів 2018 року на кір захворіли 7069 людей — 2434 дорослих і 4635 дітей.

Нагадаємо, з початку року в Донецькій області зареєстровано 101 випадок захворювання на кір.

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