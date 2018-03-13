Кількість нових випадків захворювання на кір в Україні зменшилась на 10% - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Кількість нових випадків захворювання на кір в Україні протягом останнього тижня зменшилась на 10%. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я України.
“З минулого тижня кількість нових випадків захворювання на кір в Україні зменшилась ще на 10%. За оперативними даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, за 10-й тиждень 2018 року на кір захворіли 617 людей: 216 дорослих і 401 дитина”, — йдеться у повідомленні.
Усього впродовж десяти тижнів 2018 року на кір захворіли 7069 людей — 2434 дорослих і 4635 дітей.
Нагадаємо, з початку року в Донецькій області зареєстровано 101 випадок захворювання на кір.