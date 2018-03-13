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Количество новых случаев заболевания корью в Украине уменьшилось на 10%

Количество новых случаев заболевания корью в Украине уменьшилось на 10%

Киев  •  УНН

 • 11261 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Количество новых случаев заболевания корью в Украине в течение последней недели уменьшилась на 10%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

"С прошлой недели количество новых случаев заболевания корью в Украине уменьшилось еще на 10%. По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, за 10-ю неделю 2018 года корью заболели 617 человек: 216 взрослых и 401 ребенок", - говорится в сообщении.

Всего в течение десяти недель 2018 года корью заболели 7069 человек - 2434 взрослых и 4635 детей.

Напомним, с начала года в Донецкой области зарегистрировано 101 случай заболевания корью.

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