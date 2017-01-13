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Кількість небойових втрат бойовиків зросла через зниження рівня підготовки бійців – розвідка

Кількість небойових втрат бойовиків зросла через зниження рівня підготовки бійців – розвідка

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 січня. УНН. У зоні проведення АТО, через масове дезертирство російських військовослужбовців, командування посилило призовну кампанію та скоротило строки підготовки бійців, внаслідок чого, через низький рівень підготовки бійців зросла кількість небойових втрат. Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України на сторінці у Facebook, передає УНН.

"1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК" ЗС РФ, що пов’язано з масовим дезертирством російських військовослужбовців, окупаційним командуванням інтенсифіковано насильну призовну кампанію серед населення тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, у т.ч. за рахунок студентів середньо-технічних та вищих навчальних закладів.

Водночас, у навчальних центрах скорочено термін підготовки молодого поповнення за всіма військовими спеціальностями. Як наслідок, зростає кількість небойових втрат, пов’язаних з низькою професійною підготовкою новобранців", - йдеться у повідомленні.

Так, 11 січня бойовики мінометним розрахунком зі складу 11 окремого мотострілецького полку (Макіївка) "1 АК" ЗС РФ здійснено помилковий обстріл передових позицій власних підрозділів, у результаті якого вбито одного та поранено трьох військовослужбовців полку.

12 січня ц.р. у 3 мотострілецькій бригаді (Горлівка) "1 АК" ЗС РФ під час чищення крупнокаліберного кулемету, внаслідок порушення порядку розбирання зброї, було вбито військовослужбовця кулеметного розрахунку бригади.

Як повідомляв УНН, українська розвідка зафіксувала 30 випадків дезертирства серед бойовиків.

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Українські Національні Новини

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