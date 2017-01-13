Количество небоевых потерь боевиков возросло из-за снижения уровня подготовки бойцов - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. В зоне проведения АТО, через массовое дезертирство российских военнослужащих, командование усилило призывную кампанию и сократило сроки подготовки бойцов, в результате чего, из-за низкого уровня подготовки бойцов возросло количество небоевых потерь. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины на странице в Facebook, передает УНН.
"1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК" ВС РФ, что связано с массовым дезертирством российских военнослужащих, оккупационным командованием интенсифицировано насильственную призывную кампанию среди населения временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, в т.ч. за счет студентов средне-технических и высших учебных заведений.
В то же время, в учебных центрах сокращен срок подготовки молодого пополнения по всем военным специальностям. Как следствие, растет количество небоевых потерь, связанных с низкой профессиональной подготовкой новобранцев ", - говорится в сообщении.
Так, 11 января боевики минометным расчетом из состава 11 отдельного мотострелкового полка (Макеевка) "1 АК" ВС РФ осуществлено ложный обстрел передовых позиций собственных подразделений, в результате которого убит один и ранены трое военнослужащих полка.
12 января с.г. в 3 мотострелковой бригаде (Горловка) "1 АК" ВС РФ во время чистки крупнокалиберного пулемета, в результате нарушения порядка разборки оружия, был убит военнослужащий пулеметного расчета бригады.
Как сообщал УНН, украинская разведка зафиксировала 30 случаев дезертирства среди боевиков .