Кількість медперсоналу за роки незалежності України зменшилася більше ніж удвічі - Держстатистики
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. В Україні у 2015 році кількість середнього медичного персоналу становила 371 тис. осіб, що на 63,6% менше, ніж у 1990 році. Про це повідомляє Держстатистики, передає УНН.
Водночас, за даними відомства, кількість лікарів за роки незалежності України зменшилася майже на чверть.
Так, в Україні у 2015 році кількість лікарів усіх спеціальностей становила 186 тис. осіб, що на 22,4% менше, ніж у 1990 році.
Кількість лікарняних закладів в Україні за роки незалежності також скоротилася.
Так, у 2015 році в Україні нараховувалось 3 тис. 100 лікарняних закладів, що на 29% менше, ніж у 1990 році.
Додамо, що дані наведені без урахування АР Крим та частини зони проведення АТО.
Як повідомляв УНН, за словами народного депутата К.Яриніча, дефіцит лікарів в Україні становить майже 30%.
При цьому, за словами Олега Спіженка, потребу у кваліфікованих медиках загострює відтермінування медичної реформи.