Количество медперсонала за годы независимости Украины уменьшилось более чем вдвое - Госстатистика
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. В Украине в 2015 году количество среднего медицинского персонала составляла 371 тыс. человек, что на 63,6% меньше, чем в 1990 году. Об этом сообщает Госстатистика, передает УНН.
В то же время, по данным ведомства, количество врачей за годы независимости Украины уменьшилось почти на четверть.
Так, в Украине в 2015 году количество врачей всех специальностей составляла 186 тыс. человек, что на 22,4% меньше, чем в 1990 году.
Число больничных учреждений в Украине за годы независимости также сократилось.
Так, в 2015 году в Украине насчитывалось 3 тыс. 100 больничных учреждений, что на 29% меньше, чем в 1990 году.
Добавим, что данные приведены без учета АР Крым и части зоны проведения АТО.
Как сообщал УНН, по словам народного депутата К.Яринича, дефицит врачей в Украине составляет почти 30% .
При этом, по словам Олега Спиженко, потребность в квалифицированных медиках обостряет отсрочка медицинской реформы .