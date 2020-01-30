Кількість кіберзлочинів в Україні зростає щомісячно – Клименко
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. В Україні присутні всі ключові злочини, які вчиняються за допомогою комп’ютерних та телекомунікаційних технологій. Їх кількість щомісячно зростає. Про це сказав голова Національної поліції України Ігор Клименко під час підсумкової наради щодо діяльності Нацполіції у 2019 році, передає кореспондент УНН.
"В Україні в повному обсязі присутні всі ключові "класичні" злочини, які вчиняються за допомогою комп’ютерних та телекомунікаційних технологій, кількість яких щороку, щомісячно зростає. Це – розповсюдження комп’ютерних вірусів, шахрайства з платіжними картками, крадіжки грошей з банківських рахунків, викрадення інформації, онлайн-торгівля наркотиками та зброєю, формування у дітей суїцидальної поведінки. Саме протидія цим злочинам є пріоритетом у діяльності департаменту кіберполіції у 2020 році", - зазначив Ігор Клименко.
Він також дав завдання начальнику департаменту кіберполіції Олександру Гринчаку організувати роботу підрозділів, укомплектувати їх кваліфікованим складом, а також створити цілодобову контактну мережу для надання населенню невідкладної допомоги при розслідуванні кіберзлочинів.
Нагадаємо, кіберполіція викрила групу осіб, яка займалася створенням онлайн-казино "під ключ".