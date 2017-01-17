Кількість інвесторів в Україні не зміниться після економічного форуму в Давосі - В.Ар'єв
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня.УНН. Кількість інвесторів в Україні після економічного форуму в Давосі сильно не зміниться. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив народний депутат Володимир Ар'єв.
"Можливо хтось прийде, але прориву очевидно не буде",- сказав В.Ар'єв відповідаючи на запитання чи варто Україні очікувати збільшення кількості інвесторів після економічного форуму у Давосі.
За його словами, для залучення інвесторів в Україну потрібно змінювати законодавство.
"Під час реформ (залучати інвестора - ред.), це все одно що намагатися заселити мешканців в будинок під час його ремонту",- сказав нардеп.
При цьому він додав, що відмова від участі в сніданку в Давосі президента П.Порошенка та української делегації не вплине на відносини України з ЄС.
Нагадаємо, речник Президента С.Цеголка заявив, що П.Порошенко не братиме участі у сніданку, організованому Фондом В.Пінчука у рамках Всесвітнього економічного форуму у Давосі.