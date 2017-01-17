Количество инвесторов в Украине не изменится после экономического форума в Давосе - В.Арьев
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Количество инвесторов в Украине после экономического форума в Давосе сильно не изменится. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщил народный депутат Владимир Арьев.
"Возможно кто-то придет, но прорыва явно не будет", - сказал В.Арьев, отвечая на вопрос стоит ли Украине ожидать увеличения количества инвесторов после экономического форума в Давосе.
По его словам, для привлечения инвесторов в Украину нужно менять законодательство.
"Во время реформ (привлекать инвестора - ред.), это все равно что пытаться заселить жителей в дом во время его ремонта", - сказал нардеп.
При этом он добавил, что отказ от участия в завтраке в Давосе Президента П.Порошенко и украинской делегации не повлияет на отношения Украины с ЕС.
Напомним, спикер Президента С.Цеголко заявил, что П.Порошенко не будет участвовать в завтраке, организованном Фондом Пинчука в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.