Кількість іноземців, загиблих у терактах на Шрі-Ланці, зросла до 42 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Кількість іноземних громадян, які загинули в серії вибухів в церквах і готелях Шрі-Ланки 21 квітня, зросла до 42 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на МЗС країни.
Таку заяву в понеділок зробив МЗС острівної держави, розміщеній на офіційному сайті відомства. Раніше повідомлялося про 39 загиблих іноземців.
За даними ланкийского МЗС, серед загиблих громадяни Бангладеш (1 людина), Японії (1 людина), Нідерландів (1 людина), Португалії (1 людина), Швейцарії (1 людина), США (1 людина), Саудівської Аравії (2 людини), Іспанії (2 людини), Туреччини (2 людини), Данії (3 людини), Китаю (4 людини), Великої Британії (6 осіб), Індії (11 осіб).
У списку також значаться люди з подвійним громадянством: двоє людей, що мають паспорта Великої Британії і США, дві людини з громадянством Австралії і Шрі-Ланки, одна особа з паспортами Швейцарії та Нідерландів і ще одна з паспортами Нідерландів і Шрі-Ланки.
Ще 12 іноземних громадян, зниклих без вести, можуть залишатися в числі невпізнаних жертв. Відзначається, що тільки п'ятеро іноземців проходять лікування в медустановах. Крім того, в заяві йшлося про те, що тіла 25 іноземців були відправлені в їхні рідні країни.
Нагадаємо, число загиблих на Шрі-Ланці в результаті вибухів, що прогриміли в минулу неділю, знизилося більш ніж на 100 осіб.