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Число погибших иностранцев при терактах на Шри-Ланке возросло до 42 человек

Число погибших иностранцев при терактах на Шри-Ланке возросло до 42 человек

Киев  •  УНН

 • 7289 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Число иностранных граждан, погибших в серии взрывов в церквях и отелях Шри-Ланки 21 апреля, возросло до 42 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МИД страны.

Такое заявление в понедельник сделал МИД островного государства, размещенном на официальном сайте ведомства. Ранее сообщалось о 39 погибших иностранцах.

По данным ланкийского МИД, среди погибших граждане Бангладеш (1 человек), Японии (1 человек), Нидерландов (1 человек), Португалии (1 человек), Швейцарии (1 человек), США (1 человек), Саудовской Аравии (2 человека), Испании (2 человека), Турции (2 человека), Дании (3 человека), Китая (4 человека), Великобритании (6 человек), Индии (11 человек).

В списке также числятся люди с двойным гражданством: два человека, имеющих паспорта Великобритании и США, два человека с гражданством Австралии и Шри-Ланки, один человек с паспортами Швейцарии и Нидерландов и еще один с паспортами Нидерландов и Шри-Ланки.

Еще 12 иностранных граждан, пропавших без вести, могут оставаться в числе неопознанных жертв. Отмечается, что только пятеро иностранцев проходят лечение в медучреждениях. Кроме того, в заявлении говорится, что тела 25 иностранцев были отправлены в их родные страны.

Напомним, число погибших на Шри-Ланке в результате взрывов, прогремевших в минувшее воскресенье, снизилось более чем на 100 человек.

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