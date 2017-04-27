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Кількість іноземних туристів в Україні торік зросла на 20 тис. осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Протягом 2016 року суб’єкти туристичної діяльності в Україні надали послуги 35-ти тисячам іноземних туристів, що на 20 тисяч більше ніж у 2015 році. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію, оприлюднену Державною службою статистики України.

Кількість іноземних туристів в Україні торік зросла на 20 тис. осіб

У Держстатистики повідомили, що мережа суб'єктів туристичної діяльності України – юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців – у 2016 році становила 3506 одиниць, що на 324 одиниці більше, ніж у 2015 році.

У структурі мережі за типами суб'єктів туристичної діяльності найбільш численною категорією є турагенти – 80% від загальної кількості суб'єктів.

Кількість туристів – громадян України, обслугованих суб'єктами туристичної діяльності протягом року, становила понад 2,5 млн осіб, іноземних туристів – 35 тис. осіб (у 2015р. відповідно 2,0 млн та 15 тис.). Для переважної більшості туристів (85%) основною метою подорожі була організація дозвілля та відпочинку.

Нагадаємо, як очікується, в Україну приїде на Євробачення близько 20 тис. іноземців.

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