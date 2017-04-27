Число иностранных туристов в Украине в прошлом году выросло на 20 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. В течение 2016 года субъекты туристической деятельности в Украине предоставили услуги 35 тысячам иностранных туристов, что на 20 тыс. больше чем в 2015 году. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию, опубликованную Государственной службой статистики Украины.
В Госстатистики сообщили, что сеть субъектов туристической деятельности Украины - юридических лиц и физических лиц-предпринимателей - в 2016 году составляла 3506 единиц, что на 324 единицы больше, чем в 2015 году.
В структуре сети по типам субъектов туристической деятельности наиболее многочисленной категорией являются турагенты - 80% от общего количества субъектов.
Количество туристов - граждан Украины, обслуженных субъектами туристической деятельности в течение года, составила более 2,5 млн человек, иностранных туристов - 35 тыс. человек (в 2015 г. соответственно 2,0 млн и 15 тыс.). Для подавляющего большинства туристов (85%) основной целью путешествия была организация досуга и отдыха.
Напомним, как ожидается, в Украину приедет на Евровидение около 20 тыс. иностранцев.