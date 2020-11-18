Кількість інфікованих коронавірусом у світі перевалила за 55 млн

Всього у світі на COVID-19 інфіковано 55 562 616 людей, з них одужало 35 738 563. Кількість померлих зросла до 1 337 343.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (11 344 154), Індія (8 874 290), Бразилія (5 911 758), Франція (2 087 183), Росія (1 954 912), Іспанія (1 510 023) та Велика Британія (1 414 359).

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (248 581), Бразилії (166 699), Індії (130 519) та Мексиці (99 026).

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 557 657 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 9 856 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

