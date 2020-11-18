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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 14777 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 45312 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 51472 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 72719 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 92090 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 97371 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Количество инфицированных коронавирусом в мире перевалило за 55 млн

Количество инфицированных коронавирусом в мире перевалило за 55 млн

Киев  •  УНН

 • 12289 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. По состоянию на утро среды в мире инфекцией, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, заразились уже 55,5 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

Всего в мире на COVID-19 инфицировано 55 562 616 человек, из них выздоровели 35 738 563. Количество умерших возросло до 1 337 343.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (11 344 154), Индия (8 874 290), Бразилия (5 911 758), Франция (2 087 183), Россия (1 954 912), Испания (1 510 023) и Великобритания (1 414 359).

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (248 581), Бразилии (166 699), Индии (130 519) и Мексике (99 026).

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 557 657 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 9856 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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