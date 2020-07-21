Кількість інфікованих коронавірусом на Донеччині перевалила за 800 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. В Донецькій області станом на вечір понеділка зафіксовано 12 нових випадків коронавірусної інфекції COVID-19. Всього в області зафіксовано 807 інфікованих. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко, передає УНН.
"Сумні новини. На Донеччині – ще одна смерть від коронавірусної хвороби. Одинадцятою жертвою COVID-19 у нашій області стала 78-річна мешканка Великоновосілківського району", - почав Кириленко.
Голова ОДА додав, що "хвороба може уразити будь-кого, і не можна наперед знати, чи впорається з нею організм, чи вона виявиться сильнішою. Але нам до снаги спільними зусиллями знизити темпи її поширення, полегшити роботу лікарів та зберегти своє здоров’я і здоров’я своїх близьких. Для цього – дотримуйтесь карантинних обмежень та протиепідемічних заходів. Вони рятують життя".
Кириленко написав, що всього за понеділок, 20 липня, коронавірусну хворобу виявили у ще дванадцятьох мешканців Донеччини.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксований 59 493 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1 498 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.