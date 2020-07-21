Количество инфицированных коронавирусом в Донецкой области перевалило за 800 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. В Донецкой области по состоянию на вечер понедельника зафиксировано 12 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Всего в области зафиксировано 807 инфицированных. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко, передает УНН.
“Печальные новости. В Донецкой области — еще одна смерть от коронавирусной болезни. Одиннадцатой жертвой COVID-19 в нашей области стала 78-летняя жительница Великоновоселковского района”, — начал Кириленко.
Председатель ОГА добавил, что “болезнь может поразить любого, и нельзя заранее знать, справится с ней организм или она окажется сильнее. Но нам по силам совместными усилиями снизить темпы ее распространения, облегчить работу врачей и сохранить свое здоровье и здоровье своих близких. Для этого — следуйте карантину и противоэпидемическим мерам. Они спасают жизни”.
Кириленко написал, что всего за понедельник, 20 июля, коронавирусную болезнь обнаружили у еще двенадцати жителей Донецкой области.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксирован 59493 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 1498 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.