Количество инфицированных коронавирусом в Донецкой области перевалило за 800 человек

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 25380 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 101220 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 106108 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 132875 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110401 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 131001 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101990 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102572 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104415 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102052 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Количество инфицированных коронавирусом в Донецкой области перевалило за 800 человек

Количество инфицированных коронавирусом в Донецкой области перевалило за 800 человек

Киев  •  УНН

 • 13119 просмотра

КИЕВ. 21 июля. УНН. В Донецкой области по состоянию на вечер понедельника зафиксировано 12 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Всего в области зафиксировано 807 инфицированных. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко, передает УНН.

“Печальные новости. В Донецкой области — еще одна смерть от коронавирусной болезни. Одиннадцатой жертвой COVID-19 в нашей области стала 78-летняя жительница Великоновоселковского района”, — начал Кириленко.

Председатель ОГА добавил, что “болезнь может поразить любого, и нельзя заранее знать, справится с ней организм или она окажется сильнее. Но нам по силам совместными усилиями снизить темпы ее распространения, облегчить работу врачей и сохранить свое здоровье и здоровье своих близких. Для этого — следуйте карантину и противоэпидемическим мерам. Они спасают жизни”.

Кириленко написал, что всего за понедельник, 20 июля, коронавирусную болезнь обнаружили у еще двенадцати жителей Донецкой области.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксирован 59493 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 1498 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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