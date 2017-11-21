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Кількість електрокарів в Україні перевищила чотири тисячі

Кількість електрокарів в Україні перевищила чотири тисячі

Київ • УНН

 • 17088 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Парк електромобілів, які експлуатуються в Україні, вже перевищив 4 тис. одиниць. При цьому лише за останні вісім місяців він подвоївся. Про це повідомляє AUTO-Consulting, передає УНН.

Також наголошується, що майже 90% з усіх електромобілів в країні - це Nissan Leaf першого покоління, в основному - 2013-2014 років випуску.

Далі з помітним відставанням йдуть електричний Ford Focus, Tesla Model S, BMW i3, Fiat 500e, Toyota RAV4 EV.

"Якщо подібна динаміка продовжиться, то до кінця 2018 року парк електромобілів може знову подвоїться, стновлячи понад 8 тис. одиниць", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, в Україні останні кілька років спостерігається збільшення попиту на електрокари. І більше третини українців вже хочуть придбати собі небензинове авто.

Сьогодні найбільше електрокарів їздять по дорогах Києва, Одеської та Харківської областей. В цілому по Україні налічується близько 400 пристроїв для зарядки електрокарів.

Додамо, що мережа АЗК WOG заявила про намір обладнати зарядками для електрокарів всі свої АЗК.

Нещодавно дві нові "зарядки" для електрокарів відкрили в Житомирі.

Українські Національні Новини

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