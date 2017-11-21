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Количество электрокаров в Украине превысило четыре тысячи

Количество электрокаров в Украине превысило четыре тысячи

Киев  •  УНН

 • 17086 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Общий парк электромобилей, которые эксплуатируются в Украине, уже превысил 4 тыс. единиц. При этом только за последние восемь месяцев он удвоился. Об этом сообщает AUTO-Consulting, передает УНН.

Также отмечается, что почти 90% из всех электромобилей в стране – это Nissan Leaf первого поколения, в основном – 2013-2014 годов выпуска.

Далее с заметным отставанием идут электрический Ford Focus, Tesla Model S, BMW i3, Fiat 500e, Toyota RAV4 EV.

"Если подобная динамика продолжится, то к концу 2018 года парк электромобилей может снова удвоится, составив более 8 тыс. единиц", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в Украине последние несколько лет наблюдается увеличение спроса на электрокары. И более трети украинцев уже хотят приобрести себе небензиновое авто.

Сегодня больше всего электрокаров ездят по дорогам Киева, Одесской и Харьковской областей. В целом по Украине насчитывается около 400 устройств для зарядки электрокаров.

Добавим, что сеть АЗК WOG заявила о намерении оборудовать зарядками для электрокаров все свои АЗК.

Недавно две новые "зарядки" для электрокаров открыли в Житомире.

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