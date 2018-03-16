Кількість безробітних українців зросла майже на 1,3%
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Протягом попереднього місяця кількість зареєстрованих безробітних в Україні зросла майже на 5 тисяч осіб або на близько 1,3%. Про це свідчать дані Державної служби статистики України, передає УНН.
Так зокрема, за даними Держстатистики, у січні в Україні нараховувалось 378,9 тисяч безробітних (197,4 тисяч жінок та 181,5 тисяч чоловіків). У лютому їх кількість зросла до 383,7 тисяч осіб (200,5 тисяч жінок та 183,2 тисячі чоловіків). Тобто безробітних стало більше на 4,8 тисяч або 1,3%.
Водночас варто зазначити, що кількість вакансій збільшилась. Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію у січні складало 6 осіб, а в лютому - 5.
Нагадаємо, у січні 2018 року середній розмір допомоги по безробіттю становив 2 483 грн, або дві третини розміру мінімальної заробітної плати (3 723 грн).