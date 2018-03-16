Количество безработных украинцев выросло почти на 1,3%
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В течение предыдущего месяца количество зарегистрированных безработных в Украине выросло почти на 5 тысяч человек или на около 1,3%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, передает УНН.
Так, в частности, по данным Госстатистики, в январе в Украине насчитывалось 378,9 тысяч безработных (197,4 тысячи женщин и 181,5 тысяч мужчин). В феврале их количество возросло до 383,7 тысяч человек (200,5 тысяч женщин и 183,2 тысячи мужчин). То есть безработных стало больше на 4,8 тысяч или 1,3%.
Вместе с тем следует отметить, что количество вакансий увеличилось. Нагрузка зарегистрированных безработных на одну вакансию в январе составляла 6 человек, а в феврале - 5.
Напомним, в января 2018 года средний размер пособия по безработице составил 2 483 грн, или две трети размера минимальной заработной платы (3723 грн).