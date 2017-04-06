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Кілька тисяч держслужбовців не змогли подати е-декларації – П.Петренко

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. Кілька тисяч осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування не змогли подати електронні декларації до 1 квітня через збої з роботою Єдиного державного реєстру декларацій. Про це сказав під час відповідей на запитання дописувачів на своїй сторінці у Facebook міністр юстиції України Павло Петренко, передає УНН.

“Через неякісну роботу Реєстру і фактично бездіяльність Національного агентства (НАЗК — ред.) декілька тисяч людей не змогли подати декларації в силу об’єктивних причин”, — сказав він.

За словами міністра, уряд прийняв рішення ініціювати перед парламентом зміни до закону, які зроблять НАЗК дієздатним, а також звертатимуться до парламенту з проханням звільни нити від кримінальної відповідальності осіб за несвоєчасне подання декларацій, якщо такі декларації будуть подані до 1 травня.

Нагадаємо, міністр юстиції Павло Петренко вважає, що ті, хто не встиг подати свої електронні декларації до 1 квітня, не повинні нести кримінальну відповідальність.

До 1 квітня 2017 року декларації мали подати посадовці, які вже подавали щорічну декларацію за 2015 рік.

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