Кілька тисяч держслужбовців не змогли подати е-декларації – П.Петренко
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Кілька тисяч осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування не змогли подати електронні декларації до 1 квітня через збої з роботою Єдиного державного реєстру декларацій. Про це сказав під час відповідей на запитання дописувачів на своїй сторінці у Facebook міністр юстиції України Павло Петренко, передає УНН.
“Через неякісну роботу Реєстру і фактично бездіяльність Національного агентства (НАЗК — ред.) декілька тисяч людей не змогли подати декларації в силу об’єктивних причин”, — сказав він.
За словами міністра, уряд прийняв рішення ініціювати перед парламентом зміни до закону, які зроблять НАЗК дієздатним, а також звертатимуться до парламенту з проханням звільни нити від кримінальної відповідальності осіб за несвоєчасне подання декларацій, якщо такі декларації будуть подані до 1 травня.
Нагадаємо, міністр юстиції Павло Петренко вважає, що ті, хто не встиг подати свої електронні декларації до 1 квітня, не повинні нести кримінальну відповідальність.
До 1 квітня 2017 року декларації мали подати посадовці, які вже подавали щорічну декларацію за 2015 рік.