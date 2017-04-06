Несколько тысяч госслужащих не смогли подать электронной декларации - П.Петренко
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Несколько тысяч лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления не смогли подать электронные декларации до 1 апреля из-за сбоев с работой Единого государственного реестра деклараций. Об этом сказал во время ответов на вопросы корреспондентов на своей странице в Facebook министр юстиции Украины Павел Петренко, передает УНН.
"Из-за некачественную работу Реестра и фактически бездействие Национального агентства (НАПК - ред.) несколько тысяч человек не смогли подать декларации в силу объективных причин", - сказал он.
По словам министра, правительство приняло решение инициировать перед парламентом изменения в закон, которые сделают НАПК дееспособным, а также обращаться в парламент с просьбой освободи ныть от уголовной ответственности лиц за несвоевременное представление деклараций, если такие декларации будут поданы до 1 мая.
Напомним, министр юстиции Павел Петренко считает, что те, кто не успел подать свои электронные декларации до 1 апреля, не должны нести уголовную ответственность.
К 1 апреля 2017 декларации должны подать должностные лица, которые уже подавали ежегодную декларацию за 2015 год.