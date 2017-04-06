Несколько тысяч госслужащих не смогли подать электронной декларации - П.Петренко

"Из-за некачественную работу Реестра и фактически бездействие Национального агентства (НАПК - ред.) несколько тысяч человек не смогли подать декларации в силу объективных причин", - сказал он.

По словам министра, правительство приняло решение инициировать перед парламентом изменения в закон, которые сделают НАПК дееспособным, а также обращаться в парламент с просьбой освободи ныть от уголовной ответственности лиц за несвоевременное представление деклараций, если такие декларации будут поданы до 1 мая.

Напомним, министр юстиции Павел Петренко считает, что те, кто не успел подать свои электронные декларации до 1 апреля, не должны нести уголовную ответственность.

К 1 апреля 2017 декларации должны подать должностные лица, которые уже подавали ежегодную декларацию за 2015 год.