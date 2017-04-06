Несколько тысяч госслужащих не смогли подать электронной декларации - П.Петренко

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 47073 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104079 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 160002 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118094 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117461 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113079 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104638 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107175 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103660 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154496 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Несколько тысяч госслужащих не смогли подать электронной декларации - П.Петренко

Несколько тысяч госслужащих не смогли подать электронной декларации - П.Петренко

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 апреля. УНН. Несколько тысяч лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления не смогли подать электронные декларации до 1 апреля из-за сбоев с работой Единого государственного реестра деклараций. Об этом сказал во время ответов на вопросы корреспондентов на своей странице в Facebook министр юстиции Украины Павел Петренко, передает УНН.

"Из-за некачественную работу Реестра и фактически бездействие Национального агентства (НАПК - ред.) несколько тысяч человек не смогли подать декларации в силу объективных причин", - сказал он.

По словам министра, правительство приняло решение инициировать перед парламентом изменения в закон, которые сделают НАПК дееспособным, а также обращаться в парламент с просьбой освободи ныть от уголовной ответственности лиц за несвоевременное представление деклараций, если такие декларации будут поданы до 1 мая.

Напомним, министр юстиции Павел Петренко считает, что те, кто не успел подать свои электронные декларации до 1 апреля, не должны нести уголовную ответственность.

К 1 апреля 2017 декларации должны подать должностные лица, которые уже подавали ежегодную декларацию за 2015 год.

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