Кілька сотень дніпрян приєднались до панахиди за жертвами Чорнобильської катастрофи

У заході взяли участь декілька сотень громадян. Серед них: ліквідатори катастрофи на Чорнобильській АЕС, їхні родичі, городяни та гості Дніпра.

Разом вони вшанували пам’ять загиблих у трагедії на ЧАЕС, яка відбулася 31 рік тому.

Зазначимо, майже 7 тис. дніпрян брали активну участь у боротьбі з наслідками вибуху реактора. Нині в місті мешкає понад 6,8 тис. осіб, які постраждали внаслідок тих подій. Із них 4,5 тис. є ліквідаторами катастрофи.

Довідка УНН: Чорнобильська катастрофа — техногенна, екологічно-гуманітарна катастрофа, спричинена вибухом і подальшим руйнуванням четвертого енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції в ніч на 26 квітня 1986 р., розташованої на території України. Руйнування мало вибуховий характер, реактор був повністю зруйнований і в довкілля було викинуто велику кількість радіоактивних речовин. Відбувся радіоактивний викид потужністю в 300 Хіросім. Катастрофа вважається найбільшою за всю історію ядерної енергетики, як за кількістю загиблих і потерпілих від її наслідків людей, так і за економічним збитком.

Радіоактивна хмара від аварії пройшла над європейською частиною СРСР, більшою частиною Європи, східною частиною США. Приблизно 60% радіоактивних речовин осіло на території Білорусі. Близько 200 тис. чоловік були евакуйовані із зон забруднення

Нагадаємо, 25 квітня акція до річниці аварії на Чорнобильській АЕС пройшла у Дніпрі.