Несколько сотен днепрян присоединились к панихиде по жертвам Чернобыльской катастрофы

В мероприятии приняли участие несколько сотен граждан. Среди них: ликвидаторы катастрофы на Чернобыльской АЭС, их родственники, горожане и гости Днепра.

Вместе они почтили память погибших в трагедии на ЧАЭС, которая состоялась 31 год назад.

Отметим, почти 7 тыс. днепрян принимали активное участие в борьбе с последствиями взрыва реактора. Сейчас в городе проживает более 6,8 тыс. человек, пострадавших в результате тех событий. Из них 4,5 тыс. являются ликвидаторами катастрофы.

Справка: Чернобыльская катастрофа — техногенная, экологически гуманитарная катастрофа, вызванная взрывом и последующим разрушением четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции в ночь на 26 апреля 1986, расположенной на территории Украины. Разрушение носило взрывной характер, реактор был полностью разрушен и в окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ. Состоялся радиоактивный выброс мощностью в 300 Хиросим. Катастрофа считается крупнейшей за всю историю ядерной энергетики, как по предполагаемому количеству погибших и пострадавших от ее последствий людей, так и по экономическому ущербу.

Радиоактивное облако от аварии прошло над европейской частью СССР, большей частью Европы, восточной частью США. Примерно 60% радиоактивных веществ осело на территории Беларуси. Около 200 тыс. Человек были эвакуированы из зон загрязнения

Напомним, 25 апреля акция к годовщине аварии на Чернобыльской АЭС прошла в Днепре .