Несколько сотен днепрян присоединились к панихиде по жертвам Чернобыльской катастрофы

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 22886 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 84980 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 143297 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 111902 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113527 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110610 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102838 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103195 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 150519 просмотра

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Несколько сотен днепрян присоединились к панихиде по жертвам Чернобыльской катастрофы

Несколько сотен днепрян присоединились к панихиде по жертвам Чернобыльской катастрофы

Киев  •  УНН

 • 6970 просмотра

ДНЕПР-КИЕВ. 26 апреля. УНН. В Свято Троицкий кафедральном соборе в Днепре состоялась панихида по погибшим в результате Чернобыльской катастрофы. Об этом сообщает корреспондент УНН.

В мероприятии приняли участие несколько сотен граждан. Среди них: ликвидаторы катастрофы на Чернобыльской АЭС, их родственники, горожане и гости Днепра.

Вместе они почтили память погибших в трагедии на ЧАЭС, которая состоялась 31 год назад.

Отметим, почти 7 тыс. днепрян принимали активное участие в борьбе с последствиями взрыва реактора. Сейчас в городе проживает более 6,8 тыс. человек, пострадавших в результате тех событий. Из них 4,5 тыс. являются ликвидаторами катастрофы.

Справка: Чернобыльская катастрофа — техногенная, экологически гуманитарная катастрофа, вызванная взрывом и последующим разрушением четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции в ночь на 26 апреля 1986, расположенной на территории Украины. Разрушение носило взрывной характер, реактор был полностью разрушен и в окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ. Состоялся радиоактивный выброс мощностью в 300 Хиросим. Катастрофа считается крупнейшей за всю историю ядерной энергетики, как по предполагаемому количеству погибших и пострадавших от ее последствий людей, так и по экономическому ущербу.
Радиоактивное облако от аварии прошло над европейской частью СССР, большей частью Европы, восточной частью США. Примерно 60% радиоактивных веществ осело на территории Беларуси. Около 200 тыс. Человек были эвакуированы из зон загрязнения

Напомним, 25 апреля акция к годовщине аварии на Чернобыльской АЭС прошла в Днепре .

 

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