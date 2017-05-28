Кілька десятків мертвих дельфінів знайшли на одеському узбережжі
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ.28 травня.УНН. Через беззаконня браконьєрів, в Одеській обл.на морське узбережжя хвилями винесло кілька десятків мертвих дельфінів. Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Кілійської райради Павло Бойченко, передає кореспондент УНН.
“Це дельфіни, які загинули через свавілля браконьєрів, котрі розставляють в море рибацькі сітки для вилову осетрових. В результаті до цих пасток потрапляють дельфіни, які гинуть від задухи. Їх просто викидають в море. За останні дні на узбережжі виявлено кілька десятків трупів в районі Вилкове — Приморське”, — зазначив П.Бойченко.
Також голова Кілійської райради написав, що ті, хто “кришує” таке беззаконня повинні бути покарані. А тому вже цього понеділка за фактом загибелі морських тварин до прокуратури та поліції будуть направлені відповідні запити.
Нагадаємо, 12 травня прикордонники в Очакові впіймали браконьєра, який ловив червонокнижну рибу.