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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 28807 перегляди

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Кілька десятків мертвих дельфінів знайшли на одеському узбережжі

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ.28 травня.УНН. Через беззаконня браконьєрів, в Одеській обл.на морське узбережжя хвилями винесло кілька десятків мертвих дельфінів. Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Кілійської райради Павло Бойченко, передає кореспондент УНН.

Кілька десятків мертвих дельфінів знайшли на одеському узбережжі

“Це дельфіни, які загинули через свавілля браконьєрів, котрі розставляють в море рибацькі сітки для вилову осетрових. В результаті до цих пасток потрапляють дельфіни, які гинуть від задухи. Їх просто викидають в море. За останні дні на узбережжі виявлено кілька десятків трупів в районі Вилкове — Приморське”, — зазначив П.Бойченко.

Також голова Кілійської райради написав, що ті, хто “кришує” таке беззаконня повинні бути покарані. А тому вже цього понеділка за фактом загибелі морських тварин до прокуратури та поліції будуть направлені відповідні запити.

Нагадаємо, 12 травня прикордонники в Очакові впіймали браконьєра, який ловив червонокнижну рибу.

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