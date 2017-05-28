Несколько десятков мертвых дельфинов нашли на одесском побережье

“Это дельфины, погибли из-за произвола браконьеров, которые расставляют в море рыбацкие сетки для ловли осетровых. В результате в эти ловушки попадают дельфины, которые погибают от удушья. Их просто выбрасывают в море. За последние дни на побережье обнаружено несколько десятков трупов в районе Вилково — Приморское ”, - отметил П.Бойченко.

Также председатель Килийского райсовета написал, что те, кто “крышует” такое беззаконие должны быть наказаны. Поэтому уже в этот понедельник по факту гибели морских животных в прокуратуру и полицию будут направлены соответствующие запросы.

Напомним, 12 мая пограничники в Очакове поймали браконьера, который ловил краснокнижную рыбу .