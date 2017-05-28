Несколько десятков мертвых дельфинов нашли на одесском побережье
Киев • УНН
ОДЕССА-КИИВ.28 травня.УНН. Из-за беззакония браконьеров, в Одесской обл.на морское побережье волнами вынесло несколько десятков мертвых дельфинов. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Килийского райсовета Павел Бойченко, передает корреспондент УНН.
“Это дельфины, погибли из-за произвола браконьеров, которые расставляют в море рыбацкие сетки для ловли осетровых. В результате в эти ловушки попадают дельфины, которые погибают от удушья. Их просто выбрасывают в море. За последние дни на побережье обнаружено несколько десятков трупов в районе Вилково — Приморское ”, - отметил П.Бойченко.
Также председатель Килийского райсовета написал, что те, кто “крышует” такое беззаконие должны быть наказаны. Поэтому уже в этот понедельник по факту гибели морских животных в прокуратуру и полицию будут направлены соответствующие запросы.
Напомним, 12 мая пограничники в Очакове поймали браконьера, который ловил краснокнижную рыбу .