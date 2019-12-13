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Кілеру, який стріляв у 3-річну дитину в Києві, обіцяли тисячу доларів - Аваков

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Кілеру, який застрелив 3-річну дитину в центрі Києва, пообіцяли тисячу доларів. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", передає УНН.

"Йому (кілеру - ред.) пообіцяли тисячу доларів, а якщо виконає - ще 20", - розповів Аваков.

"У нашій країні на п'ятому році війни величезна кількість тих,  хто пройшов фронт, величезна кількість людей отримали ордени, медалі. Якщо ветеран війни молодий хлопець, снайпер, стріляє, як найманий кілер, - вбиває 3-річну дитину. Це - факт. Так, він орденоносець, він герой війни. Але ми повинні на це реагувати", - додав міністр.

Аваков також нагадав, що ветерани АТО брали участь у вбивстві російського опозиційного політика Дениса Вороненкова, активістки Катерини Гандзюк і волонтера Віталія Олешка.

Нагадаємо, 2 грудня правоохоронці затримали двох чоловіків, яких обгрунтовано підозрюють у вбивстві трирічної дитини, що сталося ввечері 1 грудня на перетині вулиць Льва Толстого і Тарасівської.

Пізніше стало відомо, що затримані молоді люди 18 і 19 років.

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