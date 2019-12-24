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Кіберзлочинці для своїх атак використовують штучний інтелект – Федієнко

Кіберзлочинці для своїх атак використовують штучний інтелект – Федієнко

Київ • УНН

 • 10045 перегляди

КИЇВ. 24 грудня. УНН. Все більше кіберзлочинців в Україні використовують для своїх атак штучний інтелект. Про це повідомив заступник голови комітету з питань цифрової трансформації Олександр Федієнко, передає пресслужба ВРУ, інформує УНН.

"Все більше кіберзлочинців використовують штучний інтелект для масштабування своїх атак. Особливо важливо те, що традиційні антивірусні рішення не працюють, тобто шкідливе навантаження може вільно спричинити хаос у цифрових системах", - зазначив Федієнко.

За його словами, у 2020 році будуть нові спроби злочинців атакувати об’єкти з відкритим кодом.

"Буде зростати потреба в таких процесах, як фонові перевірки розробників та відкриті джерела розробників. На даний час середовище з відкритим кодом повністю базується на довірі. Організації, як правило, не верифікують попередні проекти через репутацію розробників", - повідомив Федієнко.

Нагадаємо, парламентський комітет з питань цифрової трансформації рекомендував Верховній Раді України провести парламентські слухання щодо стану кібербезпеки в Україні та розробити нову стратегію на 2020-2025 роки.

Українські Національні Новини

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