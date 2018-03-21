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Кіберполіція затримала чоловіка за втручання в роботу сайту держустанови

Кіберполіція затримала чоловіка за втручання в роботу сайту держустанови

Київ • УНН

 • 7678 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. Кіберполіція затримала 25-річного киянина за втручання в роботу державного відомчого сайту. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Нацполіції України.

“Маючи вищу технічну освіту, чоловік виявив вразливості у роботі офіційного веб-сайту державної установи. Використовуючи ці вразливості, молодик заблокував на деякий час нормальну роботу сайту, розмістивши на ньому протиправний контент. Крім того, зловмисник здійснив розсилку з протиправним контентом на електронні адреси співробітників міністерства, які були вказані на веб-сайті цієї держустанови”, — йдеться у повідомленні.

За місцем проживання зловмисника поліцейські провели санкціонований обшук. З його квартири вилучено комп’ютерну техніку, яку чоловік використовував для протиправних дій. Її направлено на експертизу. Наразі вирішується питання щодо оголошення йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.361 (незаконне втручання в роботу комп’ютерів, систем та комп’ютерних мереж) КК України.

Зазначимо, у Twitter кіберполіції повідомляється, що хакер причетний до незаконного втручання в роботу відомчого сайту МОН України.

Нагадаємо, протягом кількох останніх місяців до кіберполіції надходить значно більша кількість звернень з фінансових установ державного та приватного сектору, транспортних компаній, державних підприємств та провайдерів доступу до мережі Інтернет щодо вимагання у них коштів хакерською групою “LizardSquad”.

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