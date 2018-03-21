Киберполиция задержала мужчину за вмешательство в работу сайта госучреждения
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Киберполиции задержала 25-летнего киевлянина за вмешательство в работу государственного ведомственного сайта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Украины.
"Имея высшее техническое образование, мужчина обнаружил уязвимости в работе официального сайта государственного учреждения. Используя эти уязвимости, молодой заблокировал на некоторое время нормальную работу сайта, разместив на нем противоправный контент. Кроме того, злоумышленник совершил рассылку с противоправным контентом на электронные адреса сотрудников министерства, которые были указаны на сайте этого госучреждения", - говорится в сообщении.
По месту жительства злоумышленника полицейские провели санкционированный обыск. Из его квартиры изъята компьютерная техника, которую человек использовал для противоправных действий. Оно направлено на экспертизу. Сейчас решается вопрос об объявлении ему о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст.361 (незаконное вмешательство в работу компьютеров, систем и компьютерных сетей) УК Украины.
Отметим, в Twitter киберполиции сообщается, что хакер причастен к незаконному вмешательству в работу ведомственного сайта МОН Украины.
Напомним, в течение нескольких последних месяцев в киберполицию поступает значительно большее количество обращений из финансовых учреждений государственного и частного сектора, транспортных компаний, государственных предприятий и провайдеров доступа к сети Интернет по поводу вымогательств у них средств хакерской группой "LizardSquad".