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Кіберполіція України сприяла затриманню жінок, що поширювали дитячу порнографію з Бразилії

Кіберполіція України сприяла затриманню жінок, що поширювали дитячу порнографію з Бразилії

Київ • УНН

 • 26826 перегляди

КИЇВ. 19 вересня. УНН. У Бразилії поліція затримала співучасників подружжя, яке експлуатувало 4-річну доньку для створення порно. Про це повідомляє пресслужба Департамента кіберполіції України, передає УНН.

“19 вересня, у місті Сан-Паулу (Бразилія) було затримано двох жінок за створення та поширення дитячої порнографії. Раніше було затримано їх співучасника — громадянина Бразилії. Водночас справу щодо їх співучасників з України вже скеровано до суду”, — йдеться у повідомленні.

Під час досудового розслідування кримінальної справи щодо подружжя, яке експлуатувало свою 4-річну доньку для створення порно, працівники Департаменту кіберполіції встановили ще декількох осіб, які використовували дітей для створення порно. Ними виявилися мешканці Бразилії.

“Спільники за допомогою закритого інтернет каналу, обмінювалися порнографічними відео та робили одне одному замовлення щодо формату виготовлення дитячої порнографії. Відео з України надсилалися до Бразилії і навпаки”, — йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Порнографію в інтернеті переглядають 22% українських дітей віком до 10 років

Інформацію щодо їх протиправної діяльності українські поліцейські передали колегам в Бразилію.

“Завдяки отриманій інформації Федеральна поліція Бразилії у травні затримала одного із співучасників — громадянина Бразилії. Сьогодні, 19 вересня, під час другої фази операції було затримано ще двох жінок, які використовували власних дітей (5, 6 та 11 років) для створення порнографічного контенту на території Бразилії”, — розповіли правоохоронці.

Водночас, справу щодо їх співучасників з України вже скеровано до суду. Підозрюваним загрожує до 12 років ув’язнення.

Як повідомляв УНН, в Одеській області чоловік метнув ножа в спину 12-річному племінникові.

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