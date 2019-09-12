Порнографію в інтернеті переглядають 22% українських дітей віком до 10 років

КИЇВ. 12 вересня. УНН. 22% дітей віком до 10 років переглядають порнографічні матеріали в інтернеті. Про це заявив уповноважений Президента з прав дитини Микола Кулеба на зустрічі в Офісі Президента України, присвяченій захисту дітей від інтернет-загроз, повідомляє УНН з посиланням на ОПУ.