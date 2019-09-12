Порнографію в інтернеті переглядають 22% українських дітей віком до 10 років
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. 22% дітей віком до 10 років переглядають порнографічні матеріали в інтернеті. Про це заявив уповноважений Президента з прав дитини Микола Кулеба на зустрічі в Офісі Президента України, присвяченій захисту дітей від інтернет-загроз, повідомляє УНН з посиланням на ОПУ.
"Це прямо дорівнює отриманню травми, яка змінює модель поведінки людини вже в дорослому віці", - переконаний уповноважений Президента з прав дитини.
Українські діти не захищені від цифрових небезпек. При цьому 92% дітей віком до 12 років мають доступ до глобальної мережі. За жодної попередньої влади співпраці між державними органами для створення відповідних програм захисту не було.
"60% підлітків готові зустрітися з онлайн-другом, котрим може стати будь-хто. У цьому віці діти не пов’язують цифрову та реальну загрози", – наголосив на проблемі Микола Кулеба.
В Офісі Президента України у середу відбулася зустріч уповноваженого Президента з прав дитини Миколи Кулеби та очільників профільних міністерств для координації зусиль зі створення інструментів, що захищатимуть дітей від онлайн-булінгу, злочинців, порнографії та інших загроз віртуального світу.
Міністерства соціальної політики, освіти, цифрової трансформації та культури, молоді і спорту об’єднають зусилля для розробки інструментів захисту українських дітей на державному рівні та імплементації цих інструментів у різних сферах та інституціях.
До розробки планується залучити батьків, учителів, соціальних працівників, волонтерів. Перші напрацювання очікуються уже в 2019 році.
Нагадаємо, майже половина українських дітей 8-11 років засинають зі смартфоном.