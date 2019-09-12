Порнографию в интернете просматривают 22% украинских детей в возрасте до 10 лет

КИЕВ. 12 сентября. УНН. 22% детей в возрасте до 10 лет просматривают порнографические материалы в интернете. Об этом заявил уполномоченный Президента по правам ребенка Николай Кулеба на встрече в Офисе Президента Украины, посвященной защите детей от интернет-угроз, сообщает УНН со ссылкой на ОПУ.