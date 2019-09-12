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6 марта, 17:12 • 117652 просмотра

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Порнографию в интернете просматривают 22% украинских детей в возрасте до 10 лет

Порнографию в интернете просматривают 22% украинских детей в возрасте до 10 лет

Киев  •  УНН

 • 76804 просмотра

КИЕВ. 12 сентября. УНН. 22% детей в возрасте до 10 лет просматривают порнографические материалы в интернете. Об этом заявил уполномоченный Президента по правам ребенка Николай Кулеба на встрече в Офисе Президента Украины, посвященной защите детей от интернет-угроз, сообщает УНН со ссылкой на ОПУ.

"Это прямо равно получению травмы, которая меняет модель поведения человека уже во взрослом возрасте", - убежден уполномоченный Президента по правам ребенка.

Украинские дети не защищены от цифровых угроз. При этом 92% детей в возрасте до 12 лет имеют доступ к глобальной сети. При любой предыдущей власти сотрудничества между государственными органами для создания соответствующих программ защиты не было.

"60% подростков готовы встретиться с онлайн-другом, которым может стать любой. В этом возрасте дети не связывают цифровую и реальную угрозы", - отметил проблему Николай Кулеба.

В Офисе Президента Украины в среду состоялась встреча уполномоченного Президента по правам ребенка Николая Кулебы и руководителей профильных министерств для координации усилий по созданию инструментов, защищать детей от онлайн-буллинга, преступников, порнографии и других угроз виртуального мира.

Министерства социальной политики, образования, цифровой трансформации и культуры, молодежи и спорта объединят усилия для разработки инструментов защиты украинских детей на государственном уровне и имплементации этих инструментов в различных сферах и учреждениях.

К разработке планируется привлечь родителей, учителей, социальных работников, волонтеров. Первые наработки ожидаются уже в 2019 году.

Напомним, почти половина украинских детей 8-11 лет засыпают со смартфоном.

Украинские Национальные Новости

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